В поезде Чита–Челябинск подрались 160 пьяных прапорщиков

В поезде Чита-Челябинск подрались и разбили два вагона около 160 выпускников школы прапорщиков Сибирского Военного округа. Судя по сообщениям, прапорщики были пьяны. Для их усмирения на станцию Улан-Удэ были стянуты наряды милиции Бурятии – в общей сложности 250 милиционеров. Задержано более 20 военнослужащих. Данных о количестве пострадавших пока нет. Ведется расследование.

Полит.ру