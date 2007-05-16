В поезде Чита–Челябинск подрались 160 пьяных прапорщиков
13:05, 16 мая 2007Мир
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Задержано более 20 военнослужащих
В поезде Чита-Челябинск подрались и разбили два вагона около 160 выпускников школы прапорщиков Сибирского Военного округа. Судя по сообщениям, прапорщики были пьяны. Для их усмирения на станцию Улан-Удэ были стянуты наряды милиции Бурятии – в общей сложности 250 милиционеров. Задержано более 20 военнослужащих. Данных о количестве пострадавших пока нет. Ведется расследование.
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