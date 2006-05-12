”Боржоми” проверят в Белоруссии

В Белоруссии проведут проверку грузинской минеральной воды "Боржоми". Соответствующее распоряжение подписал главный государственный санитарный врач Белоруссии Михаил Римжа.

По его словам, проверка будет осуществляться в связи с той ситуацией, которая сложилась с грузинской минеральной водой "Боржоми" в России.

Касаясь вопроса качества грузинских вин, которые поступают на белорусский рынок, Римжа отметил, что все партии этих вин соответствуют белорусским ГОСТам.

РИА "Новости"