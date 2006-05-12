”Боржоми” проверят в Белоруссии
16:05, 12 мая 2006Мир
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Грузинское вино санитарные службы устраивает
В Белоруссии проведут проверку грузинской минеральной воды "Боржоми". Соответствующее распоряжение подписал главный государственный санитарный врач Белоруссии Михаил Римжа.
По его словам, проверка будет осуществляться в связи с той ситуацией, которая сложилась с грузинской минеральной водой "Боржоми" в России.
Касаясь вопроса качества грузинских вин, которые поступают на белорусский рынок, Римжа отметил, что все партии этих вин соответствуют белорусским ГОСТам.
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