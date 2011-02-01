В Каире задержана группа российского телеканала
18:59, 01 февраля 2011Мир
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Неизвестные пытались что-то объяснить
Съемочная группа телеканала "Звезда" Минобороны России - корреспондент Аркадий Назаренко, оператор Альгидас Микульскис - задержана неизвестными во вторник в Каире, сообщил РИА Новости представитель телеканала.
Группа направлялась после съемок на митинге в другой район для передачи видеоматериала в Москву. "Последний раз корреспондент вышел на связь в 17.17 по московскому времени. После этого к телефону подходили неизвестные нам люди, которые пытались объяснить, что съемочная группа задержана. Но так и неизвестно - кем задержана и на каком основании", - сообщил представитель телеканала.
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