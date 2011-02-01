Минск обвиняет ЕС в двойных стандартах

Официальный Минск расценивает заключения Совета иностранных дел Евросоюза как прямое вмешательство во внутренние дела суверенной Беларуси.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Министерства иностранных дел Республики Беларусь в связи с принятием Советом ЕС заключений по Беларуси.

"Это решение строится на откровенном замалчивании инициативных агрессивных действий и насилия со стороны демонстрантов, выразившихся в попытке захвата здания правительства и парламента Беларуси 19 декабря 2010 года после президентских выборов. Селективное и предвзятое толкование в заключениях ЕС результатов международного наблюдения за выборами в Беларуси направлено на игнорирование ясного волеизъявления белорусского народа. Ни то, ни другое не в состоянии изменить фактов действительности. Такой подход не может привести к верным выводам", - говорится в заявлении.

По мнению официального Минска, заложенная в заключениях Европейского союза логика толкает его к прямому вмешательству в дела суверенного государства. "Она подрывает доверие и с неизбежностью ведет к действиям, разрушающим перспективу общей для востока и запада нашего континента цели – формирования Европы без разделительных линий. Создавая искусственные препятствия на уровне межгосударственного взаимодействия, Евросоюз лишает себя возможности способствовать в конструктивном ключе социально-общественным преобразованиям в Беларуси. Неприкрытое стремление оправдать опасные для общества нарушения частью оппозиционных сил закона на деле воспринимается как поощрение извне беззакония и экстремизма. Эта практика препятствует формированию у общественных организаций ответственной, исходящей из интересов страны гражданской позиции", - отмечается в заявлении.

По мнению белорусской стороны, такие подходы не соответствуют официально провозглашаемым ЕС целям. "Особое неприятие вызывает абсолютно несопоставимая реакция ЕС на несравнимо более жесткие действия правительств в некоторых других государствах европейского региона. Столь разительные двойные стандарты лишают смысла риторику ЕС о "европейских ценностях", - считают в МИД Беларуси.

"Напряженность в отношениях с Европейским Союзом – это не наш выбор. Однако решения Совета ЕС вынуждают Республику Беларусь пойти на пропорциональные и адекватные по содержанию меры, которые будут направлены на укрепление суверенитета Беларуси, сохранение стабильности и консолидации белорусского общества", - отмечается в заявлении.

"Мы призываем Европейский Союз уйти от логики противостояния и необдуманных попыток разрушить выстроенное нелегкими совместными усилиями конструктивное содержание наших взаимоотношений, которому нет разумной альтернативы. Беларусь сохранит свой последовательный курс на поступательную модернизацию и реформирование государственных институтов, развитие общественного диалога и гражданского общества, отвечающих потребностям страны. Давление на Республику Беларусь не имеет перспективы. Совместное преодоление возникших не по вине властей Беларуси трудностей в отношениях с ЕС отвечает взаимным интересам и делу общеевропейского единства перед новыми вызовами и угрозами", - заявляет МИД Беларуси.

Как сообщал УНИАН, Совет иностранных дел Европейского Союза на заседании 31 января ввел ограничение на въезд и заморозил активы высших чиновников Беларуси.

В частности, санкции введены против 157 белорусских высокопоставленных должностных лиц, включая Президента Александра ЛУКАШЕНКО и двух его взрослых сыновей Виктора и Дмитрия.

Совет ЕС отметил, что ограничительные меры и перечень лиц, в отношении которых они введены, будут оставаться открытыми и подлежат постоянному пересмотру.