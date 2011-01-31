Объединение украинцев России получило «отсрочку» на полгода

Верховный суд России приостановил производство по заявлению Министерства юстиции России о ликвидации Объединения украинцев России (ОУР).

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в России сообщил сопредседатель ОУР Валерий СЕМЕНЕНКО.

«Верховный суд решил приостановить рассмотрение этого дела (о ликвидации ОУР – УНИАН) до рассмотрение нашего заявления, поданного в Тверской суд города Москвы об отмене предупреждения Минюста России», - сказал В.СЕМЕНЕНКО. Он пояснил, что соответствующие предупреждение Минюст России сделал ОУР за его участие в одной из телепрограмм.

В.СЕМЕНЕНКО отметил, что если Верховный суд все-таки примет решение о ликвидации объединения - ОУР намерен подавать кассационную жалобу.

«Работа в судебных инстанциях России может затянуться на полгода, а, может быть, и больше», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в исковом заявлении Минюст РФ просит Верховный суд ликвидировать Объединение украинцев России.

«В результате проведения проверки было установлено, что в нарушение п. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации ОУР не соблюдаются положения действующего законодательства и собственного устава», - говорится в исковом заявлении.

27 января Верховный суд России принял окончательное решение о ликвидации Федеральной национально-культурной автономии украинцев России (ФНКА УР).