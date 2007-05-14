Джордж Буш борется с нефтезависимостью

Джордж Буш объявил о начале работ в федеральном правительстве по уменьшению зависимости США от импорта зарубежной нефти.

"Наша зависимость от нефти создает угрозу для национальной безопасности Америки, поскольку делает нас более уязвимыми перед враждебными режимами, а также террористами, которые могут нанести удар по нефтяной инфраструктуре", - заявил Буш в понедельник в Белом доме.

Президент США сообщил, что подписал сегодня распоряжение, согласно которому министерства энергетики, транспорта и сельского хозяйства, а также агентство по защите окружающей среды должны до конца 2008 года выработать ведомственные инструкции и государственные требования по снижению потребления автомобильного бензина в США в соответствии с инициативой, о которой Буш объявил в своем январском обращении к конгрессу с докладом "О положении страны".

Согласно инициативе главы Белого дома, потребление автомобильного бензина в США должно сократиться на 20% в течение ближайших 10 лет.

При этом к 2017 году США должны будут ежегодно производить 35 миллиардов галлонов "возобновляемого и иного альтернативного топлива", что позволит уменьшить потребление автомобильного бензина на 8,5 миллиарда галлонов в год, сказал Буш.

РИА "Новости"