Украинцев среди жертв ДТП в Турции нет

Граждан Украины среди погибших и пострадавших вследствие ДТП в Турции нет.

Об этом сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По сообщению посольства Украины в Турецкой Республике, сегодня вследствие лобового столкновения миниавтобуса с грузовым автомобилем на автотрассе Бейпазары - Чайирхан (провинция Анкара) 11 человек погибли и 5 получили травмы различной степени тяжести.