Украинцев среди жертв ДТП в Турции нет
17:45, 26 января 2011Мир
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Лобовое столкновение автобуса с грузовиком
Граждан Украины среди погибших и пострадавших вследствие ДТП в Турции нет.
Об этом сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.
По сообщению посольства Украины в Турецкой Республике, сегодня вследствие лобового столкновения миниавтобуса с грузовым автомобилем на автотрассе Бейпазары - Чайирхан (провинция Анкара) 11 человек погибли и 5 получили травмы различной степени тяжести.
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