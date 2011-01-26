Собаки не нашли погибших под завалами гипермаркета в Петербурге

Поисковые собаки больше не нашли погибших под завалами в гипермаркете в Петербурге, сообщил журналистам один из кинологов, участвовавших в спасательно-поисковых работах.

"Нет там никого больше", - сказал он.

Во вторник около девяти вечера в магазине "Окей" в спальном Выборгском районе Санкт-Петербурга под тяжестью обрушились 500 кв. метров кровли. В торговом зале в этот момент было много покупателей. В результате один человек погиб, 13 ранены.