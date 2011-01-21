Монголия хочет в Россию, а не в Китай

Financial Times пишет, что Монголия – страна не имеющая выхода к морю – решила использовать один из основных инструментов геополитики XIX века для нужд века XXI. Страна строит... железные дороги.

В недрах Монголии огромные запасы ископаемых, необходимых для быстро растущей экономики Китая, но именно этот бурный рост и беспокоит Улан-Батор. Страна освободилась от советского влияния 20 лет тому назад и теперь опасается все более растущего авторитета Пекина. На данный момент 70% экспорта Монголии направляется в Китай.

Для того чтобы уменьшить свою зависимость от китайской экономики, Монголия собирается построить целый ряд железных дорог, которые свяжут ее с Россией и ее тихоокеанскими портами. Причем новые железные дороги будут - в отличии от китайских - ширококолейными, как и в России. 50% акций железных дорог Монголии также принадлежат России.

Эти планы уже подверглись критике со стороны Всемирного банка, который отмечает, что транспортировка через российские порты будет стоить в три раза дороже, чем прямой экспорт в Китай. Однако сторонники проекта указывают на то, что когда в 2002 году Улан-Батор посетил Далай-лама, китайские власти более чем на сутки приостановили работу единственного железнодорожного пути, соединяющего Монголию с Пекином.

Монголия подобной зависимости не хочет.

Перевод Би-би-си