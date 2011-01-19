Берлускони подозревают в организации терактов

Имя премьер-министра Италии Сильвио Берлускони вновь было озвучено в зале судебных заседаний в связи с преступлениями мафии: на этот раз речь идет о возможной причастности политика к взрывам бомб, совершенным в Риме, Флоренции и Милане в 1993 году, в результате которых погибли десять человек и десятки людей были ранены.

Как сообщили во вторник местные СМИ, Джованни Чарамитаро, проходящий свидетелем по делу о взрывах в этих трех итальянских городах, сослался на слова мафиози Франческо Джулиано, который указал на Берлускони как одного из тех людей, кто "давал указания" мафии в 1993 году.

"Франческо Джулиано сказал мне, что те, кто давал ему указания, были политиками. И однажды он назвал имя Берлускони", - сказал Чарамитаро во время судебного процесса, проходящего в настоящее время во Флоренции.

По его словам, в то время Берлускони еще не был в большой политике, однако он якобы обещал, что как только станет премьер-министром, отменит режим "41-бис", который предусматривает строгий тюремный режим для мафиози.

"Основанием для взрывов была отмена режима "41-бис", отмена законов о мафии. Бомбы закладывались для того, чтобы в результате прийти к соглашению с государством", - добавил Чарамитаро.

В свою очередь второй свидетель Паскуале ди Филиппо, выступающий во вторник в зале суда, отметил, что обещание Берлускони отменить этот строгий тюремный режим помогло ему выиграть на выборах в 1994 году.

"В 1994 году, когда были выборы, на Сицилии все проголосовали за Берлускони, потому что он должен был нам помочь, должен был отменить "41-бис", - сказал ди Филиппо, добавив, что этого, однако, не произошло.

Впервые о тесных контактах Берлускони с главарями мафии заявил в ходе другого судебного процесса в конце 2009 года мафиози Гаспаре Спатуццой. Он рассказал следствию о своей встрече в Риме в 1993 году с одним из главарей "Коза ностра" Джузеппе Гравиано, который поручил ему совершить теракт на столичном стадионе "Олимпико".

По его словам, в ходе встречи Гравиано впервые назвал ему имена Берлускони и Делл`Утри, как доверенных лиц "Коза ностра".

Напомним, итальянская прокуратура не исключает, что 74-летний Берлускони вступал в интимные отношения со "значительным количеством" молодых проституток.

ТСН