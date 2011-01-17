Украинские граждане не спешат уезжать из Туниса

Украинские граждане не обращались в Посольство Украины в Тунисе по поводу срочной эвакуации в связи с массовыми беспорядками в стране.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

В частности, по его словам, на сегодняшний день в Посольство Украины обратилось около 20 граждан Украины из 408, которые находятся на консульском учете в этой стране. «В то же время следует отметить, что граждане Украины не обращаются в дипломатическое учреждение с просьбой срочной эвакуации. Однако Посольством Украины в Тунисе и МИД Украины прорабатываются разные пути и возможности возвращения наших соотечественников в Украину», - сказал он.

Ссылаясь на сообщение Посольства Украины в Тунисе, А.ДИКУСАРОВ отметил, что ситуация, связанная с массовыми беспорядками в стране, характеризуется определенной стабилизацией.

На обращения граждан Украины в посольство, украинские дипломаты предоставляют консультации о ситуации в стране, а также по поводу возвращения на Родину.

По словам пресс-секретаря, МИД Украины находится на постоянной связи с МИД России. В ходе консультаций, которые состоялись на уровне консульских департаментов МИД Украины и России, стороны достигли договоренности о сотрудничестве в вопросах возможной эвакуации граждан России и Украины в случае обострения ситуации в этой стране.

Кроме того, в Посольство Украины в Тунисе обратились трое граждан Украины, которые находятся в этой стране в качестве туристов. С ними установлена и поддерживается телефонная связь. Граждане Украины находятся в гостинице города Хамамед и планируют покинуть страну 19 января этого года самолетом авиакомпании “Эр Франс” в соответствии с приобретенными ранее билетами.

А.ДИКУСАРОВ сообщил, что по состоянию на сегодняшний день среди погибших и пострадавших в результате массовых беспорядков в Тунисе граждан Украины нет. В связи с напряженной ситуацией в этой стране МИД Украины в очередной раз обращается к гражданам Украины с рекомендацией воздержаться в ближайшее время от поездки в эту страну. Для тех граждан, которые находятся на территории Туниса, МИД Украины рекомендует быть осторожными и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться в Посольство Украины в Тунисе. Диппредставительство Украины продолжает работать в режиме повышенной опасности и проводит мониторинг ситуации в Тунисе.