ВВП Украины равен по объему экономике американского штата Юта

Британский еженедельник Economist сопоставил объемы экономик американских штатов с размерами ВВП стран мира, использовав для этого данные 2009 года и тогдашний среднегодовой номинальный обменный курс соответствующих национальных единиц к доллару.

Выяснилось, что масштабы украинской экономики почти отвечают размеру ВВП, который генерируется в штате Юта, – тринадцатом среди американских штатов по размеру территории и 34-м по числу жителей. Население Юты в восемнадцать раз меньше, чем в Украине, а объемы их экономик, после пересчета украинской в долларовый эквивалент, почти сопоставимы – 113 млрд долларов в Юте и 117 млрд долларов в Украине.

Графические редакторы Economist, пользуясь этими критериями, сравнили Техас с Россией, Нью-Йорк – с Австралией, а самую крупную среди региональных экономик США – Калифорнии – с Италией.