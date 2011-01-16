Путин может попасть в "черный список" Евросоюза

Премьер-министр России Владимир ПУТИН может оказаться в "черном списке" Евросоюза из-за причастности к делу бывших совладельцев "ЮКОСа" Михаила ХОДОРКОВСКОГО и Платона ЛЕБЕДЕВА.

Об этом сообщается в выходящем в понедельник, 17 января, свежем номере журнала The New Times, который цитирует радиостанция "Эхо Москвы".

В списке, по данным The New Times, может оказаться и вице-премьер Игорь СЕЧИН, а также следователи, прокуроры и судьи, непосредственно занимавшиеся делом "ЮКОСа". Фигурантам списка, по данным журнала, могут отказать в визах. Кроме того, могут быть заморожены их банковские счета.

"Европа не остановится ни перед чем, чтобы права человека в России соблюдались", - заявила в интервью The New Times депутат Европарламента Кристина ОЮЛАНД.

Ранее призывы к введению визовых и финансовых санкций в отношении российских чиновников, причастных к суду над фигурантами дела "ЮКОСа", звучали в Европарламенте. Президент Европарламента Ежи БУЗЕК назвал процесс над М.ХОДОРКОВСКИМ и П.ЛЕБЕДЕВЫМ "лакмусовой бумажкой" уважения к законности и правам человека в России.

В конце декабря 2010 года М.ХОДОРКОВСКИЙ и П.ЛЕБЕДЕВ были приговорены к 13,5 годам колонии общего режима в рамках так называемого "второго дела" "ЮКОСа". Их признали виновными в хищении 218 миллионов тонн нефти и отмывании средств, полученных от ее реализации.

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что уголовное преследование руководителей "ЮКОСа" было вызвано конфликтом М.ХОДОРКОВСКОГО с В.ПУТИНЫМ. Сам М.ХОДОРКОВСКИЙ прямо обвинял в фабрикации дела против себя И.СЕЧИНА, председателя совета директоров "Роснефти", которой досталось дочернее предприятие "ЮКОСа" "Юганскнефтегаз".

В середине декабря 2010 года депутаты Европарламента большинством голосов одобрили резолюцию, рекомендующую членам Евросоюза заморозить активы 60 российских чиновников, предположительно причастных к смерти юриста Сергея Магнитского. Возможность подобных мер обсуждается и в США.