Государственный долг США превысил $14 трлн

Государственный долг США достиг рекордной отметки в $14 трлн, сообщает Газета.ру со ссылкой на NYDaily News.

Таким образом, при пересчете на население страны, на каждого американца приходится более, чем по $45 тысяч. Это означает, что Конгрессу США теперь придется решить, увеличивать ли максимально допустимую сумму для государственного долга или сокращать расходы госбюджета.

Администрация президента США Барака Обамы призывает Конгресс принять законопроект, позволяющий превысить сумму госдолга.

Письмо с таким предложением уже направил министр финансов США Тимоти Гайтнер лидеру демократического большинства в Сенате Гарри Лиду.

«Отказ в увеличении допустимой суммы долга приведет к дефолту в экономике США. Нам придется наложить значительные налоговые обязательства на всех американцев и на все американские предприятия, что приведет к потере миллиона рабочих мест», – цитирует издание письмо Гайтнера.