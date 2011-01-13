В Вильнюсе вспоминают жертв столкновений с советскими войсками

В Литве сегодня отмечают День защитников свободы в память о трагических событиях, произошедшие 20 лет назад.

13 января 1991 года советские войска предприняли попытку захватить здание Литовского радио и телевидения, и весь мир внимательно следил за событиями в Вильнюсе.

Около полуночи из военного городка двинулись танки и вошли в центр Вильнюса. До двух часов ночи телевидение вело трансляцию, потом военные окружили здание телецентра и телебашню.

Атаковать спецподразделения не решились, но под гусеницами танков погибли 14 мирных жителей, которые вышли защитить провозглашенную в марте 1990 года независимость страны.

Противостояние продлилось до августа. После провала ГКЧП в Москве советские войска покинули территорию страны.