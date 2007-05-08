Буш не исключает военного удара по Ирану

Президент США Джордж Буш по-прежнему рассматривает возможность проведения военной операции для решения ядерной проблемы Ирана, заявила в интервью арабскому спутниковому телеканалу "Аль-Арабия" госсекретарь США Кондолиза Райс.

"Президент США не отказывается от возможности военного решения проблемы", - сказала Кондолиза Райс, добавив в то же время, что Джордж Буш "все еще является приверженцем дипломатического способа решения проблемы".

"Если мировое сообщество сохранит твердость, то дипломатия будет иметь шансы на успех", - считает она.

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад 9 апреля объявил о том, что Иран переходит от научно-исследовательской стадии обогащения урана к промышленному производству ядерного топлива.

В конце мая истекает 60-дневный срок, предоставленный Тегерану на выполнение положений резолюции Совета безопасности ООН от 24 марта.

РИА “Новости”