Пляжи Египта снова закрыли

Губернатор провинции Южный Синай в Египте Мухаммед ШОША принял неожиданное решение вновь закрыть практически все побережье Красного моря на популярнейшем курорте Шарм-эш-Шейхе для купания и подводного плавания, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на интернет-портал "Аль-Ахрам".

О губернаторском решении, вступившем в силу со среды, поздно вечером во вторник была проинформирована национальная палата дайвинга и морских развлечений.

М.ШОША не объяснил конкретных причин принятого решения, лишь подчеркнув, что это делается для безопасности туристов и их защиты от нападений акул.

Власти Южного Синая запретили подводные погружения и купания в 26-ти районах побережья Шарм-эш-Шейха. По-прежнему, купаться и заниматься дайвингом и снорклингом можно лишь в шести районах: бухтах Наама-Бей, Набк, Шарм-эль-Мая, Рас-Ум-Сид, Акулья бухта, Рас-Гамиля.

При этом на всех разрешенных пляжах и в зонах погружения продолжают действовать строгие правила, при несоблюдении которых пляжи будут незамедлительно закрываться, а нарушители - отели и дайвинг-центры - лишаться лицензий и выплачивать огромные штрафы, не исключена и уголовная ответственность.

В частности, для купания должна быть выделена специальная территория, огражденная канатами и буйками, глубина воды в этих местах не должна превышать двух метров.

На всех пляжах должны постоянно находиться спасатели на скоростных катерах со всей необходимой экипировкой, в том числе медицинские работники.

Кроме того, на пляжах Шарм-эш-Шейха в обязательном порядке размещают наблюдательные вышки высотой 5-6 метров, на которых в течение всего светлого времени суток будут находиться дежурные и отслеживать возможное появление акул.

Дайверам по-прежнему строжайше запрещено кормить рыб.

В начале декабря в районе Шарм-эш-Шейха было зафиксировано пять нападений акул на отдыхающих, после чего пляжи были закрыты на неопределенный срок. Ранее подобные инциденты происходили в Шарм-эш-Шейхе крайне редко, пляжи в этих местах считались абсолютно безопасными.

Египетские власти при помощи иностранных специалистов продолжают выяснять причины агрессивного поведения акул. Кроме того, изучаются и возможные средства дополнительной защиты от морских хищников. В частности, итальянская компания предложила использовать электромагнитный щит для отпугивания хищных рыб от берегов курорта.