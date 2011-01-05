Евросоюз и США сожалеют о закрытии офиса ОБСЕ в Минске

Европейский Союз и США сожалеют о закрытии офиса ОБСЕ в Минске.

Об этом говорится в совместном заявлении пресс-секретарей Верховного представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН и госсекретаря США Хиллари КЛИНТОН, переданном агентству УНИАН.

«Мандат миссии не закончен, о чем свидетельствует критическая оценка ОБСЕ президентских выборов» в Беларуси, отмечается в заявлении.

ЕС и США заявляют, что сами выборы, а также то, что произошло после, в частности, задержание кандидатов в президенты и продолжающиеся рейды и задержания представителей СМИ, представляет собой шаг назад в развитии демократического управления в Беларуси.

К.ЭШТОН и Х.КЛИНТОН призвали Минск к немедленному освобождению всех задержанных, а также еще раз призвали власти Беларуси выполнить обязательства перед ОБСЕ в вопросах реформирования избирательного процесса и уважения к правам человека.

«ОБСЕ проделала значительную работу, в частности, в способствовании построению институтов, верховенству права и в поддержке развития гражданского общества. ЕС и США и далее желают помочь Беларуси в выполнении ее обязательств перед ОБСЕ в области прав человека и фундаментальных свобод», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2010 года в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО с поддержкой около 80% голосов избирателей.

Вечером 19 декабря милиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав более 600 человек, среди которых 7 оппозиционных кандидатов в президенты.

31 декабря Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило, что власти страны не продлили мандат офиса ОБСЕ в Минске. По мнению официального Минска, оценка результатов деятельности белорусского офиса ОБСЕ показывает, что мандат офиса выполнен.