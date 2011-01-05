Китай скупает долги правительства Испании

Китай намерен продолжить скупку долговых обязательств правительства Испании, заявил вице-премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе переговоров с вице-премьером Испании по вопросам экономики Еленой Сальгадо в Мадриде.

"Мы продолжим скупать [долговые обязательства Испании] в зависимости от ситуации на рынке", - цитирует его слова Синьхуа.