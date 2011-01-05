Словом года стала "строгая экономия"

"Словом года-2010" стало существительное austerity ("строгая экономия").

Редакция издательства Merriam-Webster (выпускает словари Вэбстер - старейшие в США энциклопедические и толковые словари английского языка) выбрала "Слово года-2010", которым признано существительное austerity (англ. - "строгая экономия", "самоограничение"). Эксперты лексикографического проекта традиционно основывают свой выбор на количестве англоязычных запросов пользователей, обращающихся за толкованием того или иного слова к сайту Merriam-Webster.com.

В прошлом году редакция несколько раз фиксировала всплеск пользовательского интереса к слову austerity параллельно с развитием событий вокруг долгового кризиса в Европе. Однако, как отмечает редактор Merriam-Webster Питер Соколовски, это слово уже вышло за рамки "конъюнктурного" политэкономического контекста и приобретает общеупотребительный характер. "Это слово часто встречается в контексте бюджетных правительственных мер, однако люди также применяют его к характеристике собственных личных финансов", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг.

Второе место в рейтинге "слов года" заняло прилагательное pragmatic, а третье - существительное moratorium.

В топ-10 вошли и не нуждающиеся в переводе socialism и dissident и такие экзотические лексемы, как doppelganger ("двойник") и shellacking ("разгромное поражение"). Интерес к последнему слову возник после промежуточных выборов в конгресс США в начале ноября 2010 г., на которых Демократическая партия потерпела поражение, охарактеризованное президентом Бараком Обамой как раз с помощью этого слова.