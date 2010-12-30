Проевропейская коалиция избрала главу парламента Молдовы

Председателем парламента Молдавии избран лидер Демократической партии Мариан Лупу. За его кандидатуру на этот пост в ходе тайного голосования проголосовали все 57 депутатов. Партия коммунистов Молдавии не принимала участие в выборах спикера.

М.Лупу был единым кандидатом на должность председателя парламента Молдовы от воссозданной сегодня в новом парламенте проевропейской правоцентристской коалиции.

М.Лупу был председателем парламента в период с 2005 г. по 2009 г., , напоминает РосБизнесКонсалтинг. Тогда его выдвинула Партия коммунистов, по спискам которой он прошел в парламент. Впоследствии, после парламентских выборов в марте 2009 г., он покинул ряды ПКРМ и возглавил Демпартию Молдовы.

Также М.Лупу с сегодняшнего дня стал исполняющим обязанности президента страны. Соответствующее постановление приняли депутаты парламента. М.Лупу будет исполнять обязанности главы молдавского государства до избрания нового президента.