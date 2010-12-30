Предотвращено массовое убийство журналистов

В Копенгагене в среду, 29 декабря, задержали четырех подозреваемых в подготовке теракта против местной газеты Jyllands-Posten. Как сообщает само издание со ссылкой на пресс-релиз датской Службы безопасности и разведки (Politiets Efterretningstjeneste, PET) при себе у них были автомат с глушителем и патроны.

По данным PET, трое из задержанных прибыли из Швеции. Известно, что двое из них являются выходцами из Туниса и Ливана, национальность третьего не раскрывается. Четвертый подозреваемый является проживающим в Дании беженцем из Ирака.

Как предполагает следствие, злоумышленники планировали попасть в здание редакции, где намеревались убить как можно больше людей. Всем им предъявлены обвинения в подготовке теракта.

Также сообщается, что одновременно в Швеции был арестован подельник злоумышленников. Он также является уроженцем Туниса. Какова была его роль в подготовке нападения, неизвестно.

Газета Jyllands-Posten, напоминает Лента.ру, получила известность после публикации в 2006 году карикатур на пророка Мухаммеда. После этого представители мусульманской общины не раз проводили акции протеста против издания, а главред газеты получал угрозы. В 2010 году заговоры против Jyllands-Posten были раскрыты в Дании и Норвегии.