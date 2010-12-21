Вместо ВОВ историки будут писать о российско-германской войне?

Украинские историки должны теперь с подсказки Владимира Путина, изменить учебники по истории Украины, поскольку, по словам российского премьера, «в 1941-45 годах была русско-немецкая война, а не война СССР с Третьим рейхом». Как сообщает Радио "Свобода", об этом в интервью польской «Жечпосполита» сообщил политолог Антон Борковский.

Польское издание приводит мнения экспертов, которые считают, что Путин «поставил Януковича и Азарова в очень неудобную ситуацию, давая понять, что не готов даже к символическим компромиссам с украинцами». «Жечпосполита» отмечает, что Владимир Путин открыто пренебрегает исторической ролью Украины во Второй мировой войне, когда заявляет во время прямого телеэфира с россиянами относительно общей с Украиной победы над Гитлером, что «выиграли бы и сами, ведь мы - страна победителей».

Зато, как отмечает издание, президент Янукович, который часто гостит в Москве, и его премьер Азаров, «рожденный в России», молчат по поводу открытых «негаций» Путина об исторической роли Украины.

Как сообщал УНИАН, 13 мая министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заявил, что Украина и РФ до конца 2010 года подготовят совместное учебное пособие для учителей истории.

16 декабря во время общения с россиянами в прямом эфире Путин заявил, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского Союза.