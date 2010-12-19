В центр Минска стянули военную технику

В Беларуси правоохранительные силы блокируют Октябрьскую площадь Минска, где кандидаты в Президенты от демократических сил планировали провести массовую акцию протеста с требованием провести новые выборы без участия действующего главы государства Александра ЛУКАШЕНКО.

Об этом сообщает белорусское информационное агентство БелаПАН.

Во дворах улиц, прилегающих к Октябрьской площади и проспекту Независимости находятся грузовики с военнослужащими, а также военная техника.

Вокруг Октябрьской площади также сконцентрировано значительное количество легковых милицейских автомобилей. В сторону площади несут металлические турникеты.

Движение по центральному проспекту Минска перекрыто.

На Октябрьской площади залит каток, на котором в настоящее время много детей.

По данным Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведении республиканских референдумов, по состоянию на 18.00 в выборах приняли участие 84,1 % из 7 миллионов 95 тысяч 178 включенных в списки избирателей (в Беларуси в день голосования избирателей можно включать в список избирателей на основании предъявления паспорта).

Как сообщал УНИАН, ряд кандидатов в Президенты Беларуси от демократических сил накануне выборов обратились к белорусским избирателям с призывом придти на Октябрьскую площадь Минска после закрытия избирательных участков с требованием проведения новых выборов без участия действующего главы государства А.ЛУКАШЕНКО.