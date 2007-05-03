Саммит Россия-ЕС оказался под угрозой срыва

Европейский Союз призывает российскую сторону гарантировать безопасность эстонским дипломатам.

Как передает “Немецкая волна”, спор между Эстонией и Россией вокруг перенесения монумента погибшим советским воинам в Таллинне продолжает обостряться. После очередных нападений со стороны активистов прокремлевских молодежных организаций посольство Эстонии в Москве приостановило свою работу. В Москве продолжаются антиэстонские демонстрации. Работа посольства Эстонии парализована – его блокируют представители организаций „Наши” и „Молодая гвардия”. Накануне несколько десятков молодчиков затеяли драку во время пресс-конференции эстонского посла Марины КАЛЬЮРАНД.

Правительство Германии, которая в настоящее время председательствует в Евросоюзе, выразило „глубокую обеспокоенность” напряженностью в отношениях России и Эстонии. Берлин призывает Москву выполнять ее международные обязательства относительно защиты иностранных посольств. В то же время министерство иностранных дел России отбрасывает упреки и вину за сложившуюся ситуацию возлагает на эстонское правительство, которое „своим решением перенести памятник советским воинам спровоцировало недовольство россиян”.

Между тем депутаты Европарламента Александр Граф ЛАМБСДОРФ (либералы) и Чем ЭЦДЕМИР (зеленые) выступили с заявлением, в котором призвали Москву как можно скорее урегулировать ситуацию. Иначе, считают европарламентарии, под угрозой срыва может оказаться саммит Россия-ЕС, который через две недели должен состояться в российской столице.