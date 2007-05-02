Американский Конгресс не сумел справиться с президентским вето

В среду Конгресс США не смог преодолеть вето, наложенное президентом Джорджем Бушем на законопроект, устанавливавший конкретные сроки вывода американских войск из Ирака, сообщает Associated Press.

Законопроект поддержали 222 конгрессмена, против проголосовали 203 члена палаты представителей.

Агентство отмечает, что для преодоления президентского запрета законопроект должен был получить поддержку не менее 290 конгрессменов.

Во время обсуждения этого вопроса спикер палаты представителей Нэнси Пилози, в частности, заявила, что президент, запретив законодателям установить срок вывода войск из Ирака, фактически "проявил глухоту к пожеланиям американского народа".

Однако республиканец Джерри Льюис призвал членов Палаты отказаться от попыток преодоления вето президента, подчеркнув, что политики не должны принимать военные решения. "Для США сейчас не время сворачивать войну с террором", - сказал Льюис.

Напомним, что президент во вторник наложил вето на закон, одобренный ранее обеими палатами американского Конгресса. Закон увязывал выделение 124 миллиардов долларов на финансирование военных действий с обязательством вывести большую часть войск из Ирака в течение 2008 года. Объясняя свое решение, Буш, в частности, сказал, что "установить крайний срок для вывода войск - все равно, что определить дату поражения".

Лента.ру