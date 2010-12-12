Немцов увидел угрозу фашизма в России

Правоохранительные органы РФ борются с «демократами», а не нацистскими группировками.

Такое мнение УНИАН высказал председатель республиканской партии России Владимир РЫЖКОВ.

По его словам, ситуация в России резко обостряется.

«Мы видим, что власть практически не контролирует ситуацию в стране. Например, случай со станицей Кущевской, где вырезали 12 человек, включая маленьких детей, и выяснилось, что в насилии участвовали судьи, прокуроры, милиция... Вчерашние события в Москве, когда несколько тысяч фанатов и нацистов громили центр Москвы, а милиция разбегалась и до сих пор не может арестовать организаторов, показывает, что ситуация выходит из под контроля», - сказал оппозиционер.

Он подчеркнул, что главное требование российской оппозиции – это отставка действующих властей и проведение свободных выборов.

По его словам, «вчера вышли с требованием «Долой ментов!», потому что милиция не смогла найти убийц болельщика – там прямая вина правоохранительных органов. Вторая часть -националисты, который шли с лозунгом «Россия для русских».

«Это гремучая смесь, и за это вину несет власть потому, что правоохранительные органы не ловят убийц. А органы, которые должны бороться с экстремизмом, в основном борются с демократами, а не нацистскими группировками, которые процветают в Москве», - считает В.РЫЖКОВ.

В свою очередь один из лидеров движения «Солидарность» Борис НЕМЦОВ подчеркнул, что причина конфликта в том, что после убийства фаната «Спартака» Егора Свиридова потенциальных преступников задержали, но потом отпустили.

«Большинство фанатов считают, что отпустили за деньги. Коррупционеры в правоохранительных органах спровоцировали фанатов, а дальше пришли националисты и начали орать, черт знает что», - сказал он.

Б.НЕМЦОВ считает, что в этой ситуации ОМОН не мог навести порядок.

«Это угроза фашизма – это очевидно и очень опасно. Надеюсь, что мы разберемся с ПУТИНЫМ, что бы он фашистов не провоцировал», - сказал Б.НЕМЦОВ.

Как сообщал УНИАН, вчера в центре Москвы российские националисты избили несколько выходцев из Кавказа и Средней Азии. Позже произошли столкновения с ОМОНом.