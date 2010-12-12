Милиция разогнала митинг возле мэрии Москвы

Российская милиция разогнала несанкционированный митинг возле мэрии Москвы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, несколько десятков российских оппозиционеров после митинга с требованием отставки премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА, состоявшегося на Пушкинской площади, переместились на Тверскую площадь, где ранее планировался «День Гнева», но на него не было получено санкции.

Расстояние между двумя этими площадями оцепили специальные подразделения милиции.

На Тверской площади митингующие начали выкрикивать лозунги «Свободу Сергею УДАЛЬЦОВУ!», который ранее был задержан, а также «НУРГАЛИЕВА (министра внутренних дел РФ) в отставку!», «Банду ПУТИНА – в отставку!», «Милиция – будьте с народом!», «Где вы были вчера?» (вчера на Манежной площади произошли столкновения русских националистов с ОМОНом).

Нескольких самых активных участников акции были задержаны милицией.

На Тверской площади российский ОМОН, создав «живую цепь», вытолкал митингующих и журналистов, которые освещали данное событие, в сторону улицы Большая Дмитровка.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в Москве планировалось проведение «Дня гнева», организатором которого выступил С.УДАЛЬЦОВ. Однако, как он подчеркнул на митинге, эту акцию не санкционировали, поэтому митингующие намеревались пройти к мэрии, чтобы передать свои требования, и «если потребуется, то прибить их на дверях мэрии».

Сам С.УДАЛЬЦОВ был задержан милицией.