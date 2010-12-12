Берлускони сумеет избежать отставки?

Многотысячная манифестация, организованная оппозиционной Демократической партией (ДП), прошла в итальянской столице, сообщает ИТАР-ТАСС. Сторонники ДП со всей страны собрались на центральной площади перед базиликой Святого Иоанна, перед ними с речью, направленной против премьер-министра Берлускони, выступил секретарь ДП Пьерлуиджи Берсани.

Демонстрация оппозиции была организована накануне решающего для кабинета Берлускони голосования о вотуме доверия правительству, которое пройдет в парламенте 14 декабря.

Правящая коалиция обвиняется в покупке голосов парламентариев для получения большинства, которое пошатнулось после выхода из правящей коалиции партии "Народ свободы" нынешнего спикера нижней палаты Джанфранко Фини. Неделю назад автономная парламентская группа его сторонников "Будущее и свобода Италии" вместе с представителями находящихся в оппозиции небольших центристских партий выразили недоверие правительству и объявили о намерении голосовать за это 14 декабря.

Всего под документом подписались 85 человек, и, казалось, что правительству не удастся получить необходимое большинство.

Однако после начала переговоров внутри парламента Берлускони, который всегда выражал уверенность в получении большинства, уже сумел переманить несколько человек на свою сторону. Оппозиция обвиняет премьера в покупке голосов.