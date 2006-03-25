18 российских КамАЗов спасают непризнанную республику

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», сегодня утром она пересекла украинско-молдавскую границу. Примерно в 13.00 машины должны прибыть в Тирасполь.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Украина ввела в действие новые таможенные правила на границе с Молдовой.

Власти самопровозглашенного Приднестровья начали блокировать выпуск товаров за пределы республики, а также оформления их в молдавской таможне. Официальный Тирасполь обратился за помощью к России.

21 марта Посольство РФ в Украине обратилось с просьбой способствовать беспошлинному и приоритетному оформлению колонны с продовольствием и медикаментами в Приднестровье, которые предоставили правительство Москвы, Московская область и партия „Единая Россия” в связи с якобы тяжелой социально-экономической ситуацией в Приднестровье. По данным пресс-центра Государственной пограничной службы Украины, колонна состоит из 18 КамАЗов и 5 МАЗов.

МИД Украины расценило направление Россией гуманитарных грузов в Приднестровье через крупные украинские города пропагандистской акцией накануне выборов в Верховную Раду Украины.