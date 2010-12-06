Медведев сказал полякам то, что они хотели услышать

В понедельник президент России Дмитрий Медведев впервые за последние 8 лет прибыл в Польшу.

По итогам визита лидеры двух стран заявили о начале нового этапа отношений. Дмитрий Медведев сказал полякам то, что они хотели от него услышать: Россия считает виновником трагедии в Катыни «Сталина и его приспешников», российские и польские следователи должны прийти к общему выводу о причинах катастрофы самолета Леха Качиньского.

«Плохой период в российско-польских отношениях закончился», – объявил со своей стороны польский президент Бронислав Коморовский.

Для сближения отношений президенты договорились развивать сотрудничество по нескольким направлениям. «Варшава хотела бы участвовать в процессе модернизации в России», – объявил Коморовский. «Это важно не только с точки зрения двусторонних отношений, но и с точки зрения отношений в рамках ЕС», – пояснил он.

А российские энергетические компании заинтересованы в приватизации польской нефтеперерабатывающей компании Grupa Lotos SA, заявил президент России. (Ранее министр энергетики РФ Сергей Шматко сообщил, что государственные компании "Роснефть" и "Газпромнефть" заинтересованы в приобретении концерна Grupa Lotos и могут подать совместную заявку).

По итогам переговоров подписаны 7 документов: Декларация о сотрудничестве в целях модернизации экономики между министерством экономического развития России и министерством экономики Польши; межправительственные соглашения о сотрудничестве в борьбе с загрязнением Балтийского моря, включая Калининградский (Вислинский) залив, нефтью и другими вредными веществами; по морскому транспорту; меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области почтовой связи и электросвязи; протокол о намерениях создать Центры российско-польского диалога и согласия в РФ и Польше (подписали министры культуры); меморандум о сотрудничестве (подписали генеральные прокуроры); также подписана Декларация об интенсификации сотрудничества и молодежных обменах между РФ и Польшей (как пояснил «Газете.Ru» первый замминистра спорта и молодежной политики РФ, речь идет в том числе и работе польских студентов на строительстве олимпийских объектов в Сочи).

Кроме того, два президента высказались по ряду дежурных тем. Президент Польши положительно отметил, что Россия приняла участие в саммите НАТО, и заверил, что Варшава готова способствовать улучшению отношений России и НАТО. Он не исключил, что в итоге обе страны будут входить в единую систему противоракетной обороны, в том числе по секторальному принципу, предложенному Москвой. «Это серьезная тема, НАТО и Россия должны ее обсудить и подумать, как это может повлиять на нашу безопасность и выработку общего механизма защиты от ракетных угроз», – объяснил он. Один из позиционных районов ПРО в Европе, напомним, предполагалось разместить именно в Польше.

Медведев, в свою очередь, заверил, что Россия не собирается подсаживать Польшу на «энергетическую иглу». «Мы считаем, что это абсолютная чушь, - заявил он. – За последнее время мы смогли найти целый ряд консенсусных решений. В том, что касается газа, проводились довольно сложные переговоры, особенно в условиях действия соответствующих директив ЕС, но мы смогли выйти на, в общем, вполне разумные решения - надеюсь, что так будет и впредь».

Вечером в понедельник Медведев и Коморовский приняли участие в открытии российско-польского форума общественности, на котором российский президент вручил польскому кинорежиссеру Анджею Вайде, снявшему фильм о трагедии в Катыни, российский орден Дружбы. «Я хотел бы пожелать вам здоровья и хотел бы надеяться, что все, что было создано вами за последние десятилетия, останется в копилке мирового кино», – сказал Медведев, вручая награду. В ответ Вайда поблагодарил президента за решение раскрыть правду о преступлениях в Катыни. «Вы первый президент России, который принял решение рассекретить документы по Катыни и отдать должное жертвам этих преступлений», – сказал Вайда.

По материалам Газеты.ру,Би-би-си и РИА "Новости".