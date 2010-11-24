Москва не верит заявлениям Саакашвили
23:47, 24 ноября 2010Мир
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Без документов - какой разговор
Россия сомневается в искренности заявлений грузинского президента Михаила Саакашвили об отказе использования силы для решения проблемы территориальной целостности Грузии, говорится в комментарии официального представителя МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Россия поверит обещаниям Саакашвили не применять силу в Закавказье только тогда, когда они будут положены на бумагу и обретут юридическую силу, подчеркивается в заявлении.
Выступая во вторник на сессии Европарламента, президент Грузии Михаил Саакашвли заявил, что Грузия больше никогда не применит силу, чтобы вернуть Абхазию и Южную Осетию.
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