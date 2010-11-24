Москва не верит заявлениям Саакашвили

Россия сомневается в искренности заявлений грузинского президента Михаила Саакашвили об отказе использования силы для решения проблемы территориальной целостности Грузии, говорится в комментарии официального представителя МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

Россия поверит обещаниям Саакашвили не применять силу в Закавказье только тогда, когда они будут положены на бумагу и обретут юридическую силу, подчеркивается в заявлении.

Выступая во вторник на сессии Европарламента, президент Грузии Михаил Саакашвли заявил, что Грузия больше никогда не применит силу, чтобы вернуть Абхазию и Южную Осетию.