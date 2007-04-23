Врачи назвали причину смерти Бориса Ельцина

Борис Ельцин скончался в 15:45 по московскому времени в Центральной клинической больнице. Об этом сообщил руководитель Медцентра управделами президента РФ Сергей Миронов, передает РИА Новости. По его словам, первый президент России умер от прогрессирования сердечно-сосудистой полиорганной недостаточности, то есть от нарушения функций всех внутренних органов, вызванного заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Известно, что у Ельцина было больное сердце и он перенес операцию аорто-коронарного шунтирования.

Ельцин был избран первым президентом России в 1991 году. В 1996 году он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года Ельцин сложил с себя полномочия президента РФ и передал их премьер-министру Владимиру Путину, согласно конституции РФ.

Место захоронения первого президента России пока не определено. По словам источника, близкого к семье Ельцина, будет учтено пожелание самого покойного, если таковое имелось, а также мнение семьи первого президента и российских властей.

Лента.ру