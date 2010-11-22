Нигерийские пираты ранили повара на российском танкере

Нигерийские пираты совершили нападение на российский танкер NS Spirit. В результате обстрела повар получил огнестрельное ранение в печень, а у капитана сломана рука, передает ИТАР-ТАСС.

Нападение произошло в ночь на 22 ноября на рейде нигерийского порта Лагос, куда танкер пришел из Вентспилса с грузом бензина, уточняет "Морской бюллетень".

Как рассказали РИА Новости в компании-судовладельце ОАО "Новошип" (группа компаний "Совкомфлот"), нападавших было около десяти. Команда корабля успела спрятаться в укрытие, после чего пираты покинули судно и больше попыток нападения не предпринимали.

В Государственном морском спасательно-координационном центре агентству ИТАР-ТАСС сообщили, что пираты "похитили материальные ценности из числа судового снабжения и продуктов".

Пока танкер лежит в дрейфе и ждет помощи. В сообщении "Новошипа" подчеркивается, что к месту стоянки танкера следует катер. Готовится эвакуация раненого для оказания медицинской помощи в стационаре.