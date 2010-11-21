В Китае взорвался химический завод
09:06, 21 ноября 2010Мир
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Погибли четверо рабочих
На химическом заводе в северной части Китая произошел взрыв, сообщает Синьхуа.
Инцидент произошел вечером в субботу на химзаводе Yushe Chemical в городе Цзиньчжун (провинция Шаньси).
Взрыв был настолько мощным, что ударной волной выбило стекла во всех расположенных неподалеку зданиях. На самом заводе взрыв вызвал сильный пожар, потушить который долго не удавалось.
В результате взрыва погибли трое рабочих и еще один скончался позже. Около 40 человек пострадали.
Причины произошедшего устанавливаются. Власти подчеркивают, что угрозы для окружающей среды нет.
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