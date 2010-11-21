В Китае взорвался химический завод

На химическом заводе в северной части Китая произошел взрыв, сообщает Синьхуа.

Инцидент произошел вечером в субботу на химзаводе Yushe Chemical в городе Цзиньчжун (провинция Шаньси).

Взрыв был настолько мощным, что ударной волной выбило стекла во всех расположенных неподалеку зданиях. На самом заводе взрыв вызвал сильный пожар, потушить который долго не удавалось.

В результате взрыва погибли трое рабочих и еще один скончался позже. Около 40 человек пострадали.

Причины произошедшего устанавливаются. Власти подчеркивают, что угрозы для окружающей среды нет.