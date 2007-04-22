В Риме нагая женщина искупалась в фонтане ”Треви”
19:55, 22 апреля 2007Мир
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Где-то так тепло-о-о-о…
В воскресенье, ставшее одним из самых жарких весенних дней в Риме, женщина разделась догола и искупалась в фонтане "Треви" на глазах у толпы зрителей.
При температуре до 27 градусов тепла 40-летняя жительница Милана грациозно прыгнула в фонтан, поплавала несколько минут, а затем стала загорать голой на краю водоема. Полицейские, подошедшие к женщине, которая уже сорвала аплодисменты собравшихся, попросили ее одеться.
|Trevi Fountain, Rome
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