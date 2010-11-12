Сотрудники BBC отменили двухсуточную забастовку

Национальный союз журналистов Великобритании отменил двухсуточную забастовку сотрудников телерадиокомпании BBC, которая должна была пройти в понедельник, 15 ноября, и во вторник, 16 ноября.

Как сообщает NEWSru, профсоюз объявил, что его лидеры намерены провести новый раунд переговоров с руководством компании по вопросу об изменении системы начисления пенсий, который является причиной трудового конфликта.

Журналисты BBC уже провели двухсуточную забастовку 5 и 6 ноября. В период стачки в теле- и радиоэфире компании шли главным образом повторы и записанные заранее передачи.

Профсоюз журналистов предупреждал, что может провести забастовки на BBC в период рождественских и новогодних праздников. Однако, судя по последнему заявлению союза, этим угрозам не суждено осуществиться.

Руководство BBC заявляет о необходимости сократить дефицит пенсионного фонда компании, достигающий 1,5 млрд. фунтов стерлингов. Для этого предложено изменить систему начисления пенсий. Раньше их размер рассчитывался исходя из оклада работника на момент окончания карьеры. Теперь предлагается определять ее размер из расчета среднего заработка за весь период работы, что снижает размер пенсии.

Кроме того, руководство намерено уменьшить процент отчислений в пенсионный фонд.