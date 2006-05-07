Грузия начала консультации с Украиной о выходе из СНГ

Грузия начала консультации с Украиной по вопросу выхода из СНГ, заявил в воскресенье журналистам министр иностранных дел Грузии Гела БЕЖУАШВИЛИ.

"Мы уже начали консультации с Украиной. Накануне в Тбилиси приезжала группа, с которой мы обсуждали весь спектр наших отношений с СНГ, и те преимущества, если они есть, для наших стран в нахождении в этой организации", - цитирует Г.БЕЖУАШВИЛИ РИА «Новости».

Глава МИД Грузии подчеркнул, что "правительство страны изучает также те возможные последствия, которые последуют за выходом из СНГ".

В рамках двусторонних консультаций Грузии с рядом стран СНГ на случай выхода из Содружества будут заключены соглашения по вопросам таможенных и пограничных связей, а также важнейшим социально-политическим вопросам.

Между тем, как сообщил РИА «Новости» источник в правительстве Российской Федерации, в кабинете министров разрабатывается вопрос о ликвидации преференций для Грузии и Украины в случае их выхода из СНГ.