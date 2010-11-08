В Германии активно взялись популяризировать государственный язык

Несколько немецких знаменитостей иностранного происхождения приняли участие в кампании популяризации государственного языка.

Как передает BBC News, на рекламных плакатах, призывающих иммигрантов изучать немецкий, эти люди изображены с высунутыми языками, раскрашенными в цвет флага Германии.

В проекте приняли участие известные в стране министр, телеведущая, футболист и двое музыкантов. Подписи к фотографиям гласят: "Не бойся говорить! Включайся в жизнь!"

Планируется, что языковая во всех смыслах реклама будет публиковаться в самых читаемых изданиях страны, включая газету "Хюрриет", выходящую на турецком.

Кампания началась на фоне ожесточенных дебатов в местной политической элите и обществе, посвященным проблеме интеграции иммигрантов в немецкое общество.

По признанию канцлера Ангелы МЕРКЕЛЬ, политика мультикультурализма, предусматривающая добрососедское сосуществование людей различных культур и религий, провалилась, поэтому необходимо активнее стимулировать приезжих к полноценному вхождению в общество.

Острая дискуссия по этой теме развернулась после публикации книги "Германия - самоликвидация" бывшего члена правления Бундесбанка Тило САРРАЦИНА. В своей работе он высказал предположение, что продолжение действующей политики в отношении иммигрантов повлечет исламизацию страны и крах ее экономической системы.

После того, как многие немецкие политики обвинили банкира в ксенофобии, выяснилось, что его точку зрения разделяют большинство граждан страны.