Папа Римский освятил самый известный собор Барселоны

Папа Римский БЕНЕДИКТ XVI в рамках визита в Испанию в воскресенье провел обряд освящения недостроенного собора Святого Семейства (Саграда Фамилия) самого известного здания Барселоны.

Как передает BBC News, во время церемонии присутствовали около 6,5 тысяч человек. В их присутствии понтифик окропил святой водой алтарь, после чего храм официально был объявлен готовым к ежедневным богослужениям.

Собор, спроектированный великим каталонским архитектором Антонио Гауди, начали строить в 1882 году. Однако грандиозный проект он закончить не успел, так как в 1926 году в результате ДТП скончался.

В 1930-х годах мастерская архитектора была разрушена, проект дальнейшего строительства был утерян. В настоящее время церковь достраивают другие архитекторы, однако их работа вызывает большое недовольство среди испанской общественности.

По мнению многих местных искусствоведов и художников, современные архитекторы, продолжающие работу над строительством собора, только портят то, что успел создать Гауди, а их планы не согласуются с его концепцией.

В этой связи в Испании уже звучали призывы остановить строительство, оставив храм в том виде, в котором он находится сейчас.

Если планы, согласно которым Саграда Фамилия будет завершен к 2026 году, осуществятся, то храм станет самым высоким в мире: высота его центрального шпиля составит 170 метров.