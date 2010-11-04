Москва прощается с Черномырдиным
Похоронят на Новодевичьем кладбище
В Москве в Доме приемов правительства России проходит церемония прощания с Виктором Черномырдиным.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, церемония прощания будет проходить до 8.00 мск завтрашнего утра и попрощаться с политиком смогут все желающие.
Позже тело В.Черномырдина перевезут в Новодевичий монастырь, где пройдет гражданская панихида и отпевание покойного.
В.Черномырдина похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы.
Как сообщал УНИАН, специальный представитель Президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с государствами-участниками СНГ, бывший глава правительства РФ, экс-посол РФ в Украине В.Черномырдин скончался в Москве в ночь на среду на 73-м году жизни.
Украинскую делегацию на похоронах В.Черномырдина возглавил министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО.