Мэрия Москвы разрешила митинг десантников

Мэрия Москвы разрешила Союзу десантников России митинг против военной реформы, намеченный на 7 ноября на Поклонной Горе. Разрешенное число участников не должно превышать 5 тыс. человек.

Как сообщает Газета.ру, СДР выступил с обращением к президенту Медведеву, в котором требует отстранить от должности министра обороны Анатолия Сердюкова.

Конфликт между ВДВ и министром обороны Анатолием Сердюковым начался в октябре, во время поездки министра в учебный центр ВДВ «Сельцы» Рязанского высшего командного училища ВДВ.

Командующий училищем в резкой форме получил замечание за построенный на территории центра храм. Союз десантников обратился к президенту Дмитрию Медведеву, патриарху Кириллу и гражданам страны, жалуясь на действия Сердюкова. Якобы за подчиненного вступился и командующий ВДВ генерал-лейтенант Шаманов. Позже Шаманов и Сердюков опровергли слухи о конфликте, однако храм был перенесен в близлежащую деревню.