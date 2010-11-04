Генсек НАТО о Грузии, России и политике "открытых дверей"

Между НАТО и Россией разногласия по Грузии сохраняются.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сказал на пресс-конференции в Москве.

«Грузия – это то направление, по которому у нас есть спор с Россией. Мы поддерживаем территориальную целостность Грузии и придерживаемся политики непризнания Южной Осетии и Абхазии», - сказал он.

А. Фог РАСМУССЕН отметил, что Грузия может ожидать, что Альянс подтвердит решение Бухарестского саммита 2008 года. «Мы вновь подтвердим решение, принятое в Бухаресте», - сказал он.

В то же время он подчеркнул, что несогласие по данному вопросу не затмевает другие сферы сотрудничества с Россией. «Мы должны развивать сотрудничество по тем направлениям, где у нас общая заинтересованность с точки зрения обеспечения безопасности», - сказал генсек НАТО и добавил, что стороны приступили к совместному обзору общих вызовов безопасности в XXI веке.

По его мнению, Россия могла бы усилить сотрудничество с НАТО в Афганистане, в борьбе с терроризмом, пиратством, а также практическое сотрудничество по ПРО.

По словам А. Фог РАСМУССЕНА, политика «открытых дверей» не направлена против России. «Наоборот, я уверен, что на пользу России пошла наша политика «открытых дверей», потому что это способствовало стабилизации обстановки в Центральной и Восточной Европе, в чем в конечном итоге Россия заинтересована», - подчеркнул он.

В тот же день генсек НАТО в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что решение о расширении Североатлантического альянса на саммите НАТО в Лиссабоне 19-20 ноября принято не будет.

«Ясно, что мы не будем принимать решение на саммите НАТО в конце этого месяца в отношении расширения НАТО. Этого не будет. Мы подтвердим те позиции, которые мы представляли раньше. Наши двери остаются открытыми. Это часть нашей политики, поскольку наша политика открытых дверей основана на принципе, который говорит, что каждая отдельная страна имеет право решить будет ли она в НАТО или не будет», - сказал А. Фог РАСМУССЕН.

По его словам, если европейская страна подает на членство в НАТО и это прошение отвечает соответствующим критериям, то тогда Альянс принимает решение пригласить эту страну присоединиться.

«Мы знаем, что ряд стран очень хотели бы стать членами НАТО, поэтому мы сотрудничаем с такими странами с тем, чтобы подготовить их выполнить необходимые процедуры и отвечать соответствующим критериям», - добавил он.