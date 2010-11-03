Похороны Черномырдина покажут в прямом эфире

20:54, 03 ноября 2010
Мир
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Распоряжение Президента России

Президент России Дмитрий Медведев распорядился обеспечить прямую трансляцию похорон Виктора Черномырдина.

Черномырдин, занимавший пост председателя российского правительства с 1992 по 1998 годы, будет похоронен 5 ноября на Новодевичьем кладбище в Москве.

Виктор Степанович скончался в ночь со вторника на среду на 73 году жизни.

 

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