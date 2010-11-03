Похороны Черномырдина покажут в прямом эфире
20:54, 03 ноября 2010Мир
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Распоряжение Президента России
Президент России Дмитрий Медведев распорядился обеспечить прямую трансляцию похорон Виктора Черномырдина.
Черномырдин, занимавший пост председателя российского правительства с 1992 по 1998 годы, будет похоронен 5 ноября на Новодевичьем кладбище в Москве.
Виктор Степанович скончался в ночь со вторника на среду на 73 году жизни.
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