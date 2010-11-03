Умер Виктор Черномырдин

Специальный представитель президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с государствами - участниками СНГ, бывший глава правительства РФ, экс-посол РФ в Украине Виктор Черномырдин скончался в ночь на среду на 73-м году жизни, сообщил РИА Новости источник в окружении политика.

"Черномырдин скончался сегодня в 4.00 в Москве. В последнее время Виктор Степанович очень сильно болел", - сказал собеседник агентства.

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Виктор Степанович родился 9 апреля 1938 года в селе Черный Острог Оренбургской области.

В 1957 году, окончив школу, пошел работать слесарем на Орский нефтеперерабатывающий завод. Отслужив в армии, вернулся туда, но трудился уже машинистом и оператором.

В 1966 году окончил Куйбышевский индустриальный институт. С 1967 по 1973 годы он работал в Орском городском комитете КПСС. В 1972 году Черномырдин окончил Всесоюзный заочный политехнический институт, где учился на экономическом факультете по специальностям инженер-технолог и инженер-экономист.

В 1973-1978 возглавлял Оренбургский газоперерабатывающий завод, затем вернулся в органы КПСС (инструктор Отдела тяжёлой промышленности ЦК). В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию «Углублённая переработка сероводородного газа с применением новых компонентов». С 1982 года - замминистра газовой промышленности СССР, начальник Всесоюзного промышленного объединения «Тюменгазпром». В 1985-1989 - министр газовой промышленности СССР.

В 1989 году Черномырдин возглавил первый в стране государственный концерн "Газпром", образованный на базе министерства газовой промышленности СССР. Председателем правления концерна Черномырдин был до 1992 года.

В мае 1992 года президент России Борис Ельцин назначил Черномырдина вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу.

В течение шести лет - с 1992 по 1998 год - Черномырдин был председателем правительства России. 10 мая 2001 года назначен послом России на Украине, а также спецпредставителем президента по развитию российско-украинских торгово-экономических связей. В 2002 году Черномырдин стал лауреатом украинской общенациональной программы "Человек года-2001".

Черномырдин прославился сочностью и афористичностью своего языка - многие его выражения по достоинству оценены СМИ, напоминает РИА "Новости".

11 июня 2009 года стало известно, что президент РФ Дмитрий Медведев своим указом освободил Виктора Черномырдина от должности посла на Украине. Этим же указом Черномырдин назначен советником президента, на него возложены обязанности специального представителя президента по вопросам экономического сотрудничества с государствами - участниками СНГ.

Жена Виктора Степановича, Валентина Федоровна, умерла в марте 2010 года.

У Черномырдина двое сыновей - Виталий и Андрей, четверо внуков — Мария, Андрей, Анастасия, Виктор. Оба сына учились в МИНХиГП (Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина, в настоящее время работают в "Газпроме".

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