Около 40 автомобилей столкнулись на трассе под Тольятти
09:29, 02 ноября 2010Мир
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"Цепная реакция"
В России около 40 автомобилей столкнулись сегодня утром на 300-метровом участке объездной дороги в Автозаводском районе Тольятти в условиях сильного тумана и гололеда.
Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель Департамента общественной безопасности мэрии города Виталий ДЕНИСОВ.
"По предварительным данным, ДТП произошло в 06.18 мск. Несколько машин столкнулись друг с другом, затем пошла "цепная реакция". Оперативно прибывшие на место спасатели извлекли троих пострадавших из легковых автомобилей", - сказал собеседник агентства.
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