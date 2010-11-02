Около 40 автомобилей столкнулись на трассе под Тольятти

09:29, 02 ноября 2010
Мир
1590 0

"Цепная реакция"

 В России около 40 автомобилей столкнулись сегодня утром на 300-метровом участке объездной дороги в Автозаводском районе Тольятти в условиях сильного тумана и гололеда.

Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель Департамента общественной безопасности мэрии города Виталий ДЕНИСОВ.

"По предварительным данным, ДТП произошло в 06.18 мск. Несколько машин столкнулись друг с другом, затем пошла "цепная реакция". Оперативно прибывшие на место спасатели извлекли троих пострадавших из легковых автомобилей", - сказал собеседник агентства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter