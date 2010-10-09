В Москве открылся Фестиваль науки стран СНГ

В Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова стартовал I Фестиваль науки стран Содружества Независимых Государств.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Александр КАЛУГИН, торжественное открытие состоялось 8 октября. Мероприятие проходит в рамках V Фестиваля науки в Москве.

По его словам, в фестивале, организованном при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, принимают участие студенты и аспиранты из 20 ведущих вузов стран Содружества. В частности, Украину представляют Донецкий национальный технический университет; Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко; Национальная металлургическая академия Украины; Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт"; Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" и Харьковский национальный университет.

А.КАЛУГИН сообщил, что центральной площадкой фестиваля, который посвящен Году науки и инноваций в СНГ, станут фундаментальная библиотека МГУ и Первый учебный корпус университета, где ведущие российские и зарубежные ученые из разных областей науки будут читать лекции. Кроме того, состоятся выставка инновационных достижений и проектов научной молодежи стран Содружества, Школа молодого инноватора СНГ, конкурс научных проектов учащихся 9-11 классов.

«Основная цель Фестиваля науки - популяризация науки, демонстрация ее места и роли в современном мире, актуальности и необходимости внедрения научного знания в современную жизнь людей», - подчеркнул А.КАЛУГИН.

Он отметил, что I Фестиваль науки стран СНГ станет одним из отборочных этапов недавно стартовавшего Открытого конкурса инновационных проектов стран СНГ. Победители конкурса будут приглашены на Молодежную инновационную сессию стран СНГ, которая состоится 8-10 декабря этого года в российской столице.