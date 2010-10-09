Венгерские власти заявляют, что яд в Дунае остановили

Венгерские власти объявили о том, что кислотный уровень воды в Дунае вернулся в норму, сообщает Би-Би-Си.

По их словам, удалось остановить распространение ядовитых отходов, вызванное аварией на глиноземном заводе в центральной Венгрии, и тем самым предотвратить опасность загрязнения второй по величине водной артерии в Европе.

Между тем, число жертв аварии выросло до семи человек. Согласно чиновнику, курирующему спасательные работы, еще два тела были найдены неподалеку от города Девечер. Однако погибшие, скорее всего, были жителями Колонтара – города рядом с аварийным заводом – которые считались пропавшими без вести. Принято решение об эвакуации жителей Колонтара, наиболее пострадавшего от аварии на глиноземном заводе. По официальным данным, эвакуация населенного пункта с 800 жителями в 160 км от Будапешта является мерой предосторожности.

Несмотря на заявления венгерских властей о том, что ситуация "взята под контроль", многие выражают опасения в связи с тем, что установившаяся в Венгрии сухая, жаркая погода может привести к тому, что жидкие отходы превратятся в пыль, и токсичные и радиоактивные вещества попадут в атмосферу.

Авария на глиноземном заводе, находящемся в 160 километрах от Будапешта, произошла в понедельник, 4 октября. По предварительным подсчетам, из резервуаров вытекло несколько сот тысяч кубических метров токсичной жидкости. Разлившаяся щелочная жидкость, представляющая собой смесь воды и промышленных отходов, попала в воды Дуная, и работники спасательных служб выливали в реку огромные количества кислоты и глины для нейтрализации токсинов.

Однако в пятницу из Венгрии, а также соседних Сербии и Хорватии, пришли сообщения о том, что кислотный уровень воды в Дунае вернулся в норму.