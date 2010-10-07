Госдума РФ: антироссийская риторика Лукашенко вызывает недоумение

Государственная дума РФ заявляет, что «антироссийская риторика» руководства Беларуси вызывает недоумение и неприятие у российского народа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за соответствующие заявление «О ситуации в российско-белорусских отношениях» проголосовало 380 российских депутатов. «За» проголосовали все фракции Госдумы, за исключением фракции КПРФ, депутаты которой считают, что это заявления не пойдет на пользу отношениям двух стран.

«Используемая в настоящее время руководством Республики Беларусь антироссийская риторика вызывает недоумение и полное неприятие у российского народа, идет вразрез с общеисторической судьбой русского и белорусского народов, противоречит духу сложившихся многовековых культурных и экономических связей, нашему образу жизни и мышления», - говорится в заявлении.

Российские депутаты поддерживают позицию, высказанную по этому поводу Президентом России, и считают недопустимым «использовать в качестве разменной монеты весь тот позитив, который десятилетиями создавался совместным трудом россиян и белорусов».

Кроме того, в документе обращается внимание на то, что перед Россией и Беларусью стоят стратегические задачи, и это обстоятельство накладывает на оба государства особую ответственность, прежде всего за эффективность и развитие интеграционных процессов в рамках СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, Таможенного союза.

«Россия была и остается твердым сторонником союзного строительства. Этому нет разумной альтернативы», - подчеркивается в документе.

Российские парламентарии также выражают уверенность в том, что «конъюнктурные политические интересы, которые стали брать верх в ходе начавшейся в Республике Беларусь предвыборной кампании, не должны привести к подрыву союзнических стратегических отношений между нашими странами, вбить клин в тесный союз двух братских народов».

Как сообщал УНИАН, 1 октября на пресс-конференции для российских журналистов Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО сделал ряд жестких заявлений в адрес российского руководства, раскритиковал энергетическую политику России, а также решение РФ о развитии Черноморского флота в Крыму.

3 октября Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в своем видеоблоге заявил, что руководство Беларуси приняло антироссийскую риторику.