Ядовитые отходы затопили два города в Венгрии

На венгерском заводе по производству глинозема произошла авария, в результате которой ядовитые отходы затопили несколько населенных пунктов. Как сообщает Associated Press со ссылкой на данные служб спасения, два человека погибли, еще семь человек числятся пропавшими без вести.

Около 120 человек обратились за медицинской помощью. Большинство пострадавших получили ожоги кожи и глаз.

Завод, на котором произошла авария, расположен в городе Айка в 160 километрах к юго-западу от Будапешта. В результате взрыва резервуара с красным шламом оттуда вытекло примерно 600-700 тысяч кубометров этого вещества. Отходы затопили два городка рядом с Айкой, местами уровень вещества на улицах достигает двух метров.

В регионе идет эвакуация жителей. На помощь спасателям направлены военнослужащие и два вертолета. Расследованием причин аварии занялась полиция.

Красный шлам - это нерастворимый осадок, образующийся при производстве глинозема. Он содержит щелочь и тяжелые металлы и представляет собой угрозу для окружающей среды и человеческого организма.

Лента.ру